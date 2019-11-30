رياضة | نتيجة مباراة ليفربول وبرايتون اليوم السبت بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة ليفربول وبرايتون اليوم السبت بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره فريق برايتون بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، والتي أقيمت على ستاد "أنفيلد" معقل الريدز.

شهدت مباراة ليفربول ضد برايتون مشاركة محمد صلاح نجم منتخب مصر في التشكيل الأساسي لليفربول، ولكنه لم يستكمل المباراة وخرج بالدقيقة 69 ودخل زميله آدم لالانا بدلا منه.

أهداف مباراة ليفربول وبرايتون اليوم السبت:

انتهي الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرايتون بتقدم الريدز بهدفين دون مقابل سجلهما المدافع الهولندي العملاق "فيرجيل فان دايك" بالدقيقتين 18، 24 من زمن اللقاء.

سجل "فان دايك" الهدف الأول لليفربول من رأسية متقنة وضعها داخل شباك الحارس ماثيو ريان في الزاوية اليسري للمرمي بالدقيقة 18، وأضاف المدافع الهولندي الهدف الثاني، بالدقيقة 25 بعدما استقبل كرة عرضية مميزة من زميله أرنولد بالدقيقة 25 ووضعها داخل الشباك.

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وجاء هدف برايتون الوحيد عن طريق لويس دينك بالدقيقة 79 من زمن اللقاء.

طرد مفاجئ لليفربول أمام برايتون:

شهدت مباراة ليفربول وبرايتون اليوم حالة طرد في صفوف فريق الريدز، وذلك من نصيب حارس مرمي الليفر البرازيلي أليسون بيكر بالدقيقة 76 من زمن اللقاء، وذلك بعد تعمده إبعاد الكرة باليد خارج حدود منطقة الجزاء.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول:

بهذا الفوز يرتفع رصيد ليفربول إلي 40 نقطة ويبتعد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، يليه مانشستر سيتي وليستر سيتي ويمتلك كل منهما 29 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

وتوقف رصيد فريق برايتون عند 15 نقطة ويحتل المركز الخامس عشر.