رياضة | الجزيرة يهزم المصري ويتصدر مجموعة مطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزيرة يهزم المصري ويتصدر مجموعة مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الجزيرة في تصدر مجموعة مطروح منفردا بعد الفوز في مباراة القمة علي المصري السلومي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم بملعب القرية الشبابية بأبو قير بالأسكندرية.

ليرفع الجزيرة رصيدة للنقطة العاشرة ويتوقف رصيد المصري السلومي عند النقطة الثامنة.

وعلي ملعب ستاد الجامعة بالاسكندرية تعادل فريق شباب الضبعة مع فريق الحرية ليواصل شباب الضبعة مواصلة المفاجأت وحصد النقطة التاسعة والمنافسة بقوة علي صدارة المجموعة ويرفع الحرية رصيدة عند النقطة الخامسة.

وفي ختام مباريات الجولة إنتهت مباراة الشرطة المطروحي مع هلال الضبعة الذي كان يسعي للفوز لصدارة المجموعة ولكن التعادل رفع رصيدة للنقطة الثامنة بينما رفع الشرطة رصيدة عند النقطة الثالثة.

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يذكر أن مباريات الجولة قد بدأت بالأمس حيث تعادل مركز شباب الحمام تعادلا مثيرا في الدقيقة الأخيرة مع برج العرب 3/3 في المباراة التي جرت بينهما بملعب برج العرب.

ترتيب المجموعة الرابعة عشر

1- الجزيرة 10 نقاط

2- شباب الضبعة 9 نقاط

3- المصري السلوم 8 نقاط

4- الهلال 8نقاط

5- الحرية 5 نقاط

6- مطروح 4 نقاط

7- الشرطة 3نقاط

8- برج العرب نقطتان

9- م.شباب الحمام نقطتان