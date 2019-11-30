رياضة | صيد المحلة يهزم سيدي سالم ويطارد كفر الشيخ علي القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صيد المحلة يهزم سيدي سالم ويطارد كفر الشيخ علي القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق صيد المحلة بقيادة طارق السعيد المدير الفني فوزا كبيرا على سيدي سالم بثلاثية نظيفة في إطار مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة القسم الثالث المجموعة الثامنة.

تشكيل صيد المحلة :

حراسة المرمى : أحمد قاسم

خط الدفاع : محمد رضا، عبدالرحمن عوف، إسلام مجدي، إسلام سعيد.

خط الوسط : رضا خليف، عبد العزيز مصطفي، عبدالرحمن أحمد، فيكتور إيفاني.

خط الهجوم : محمد الدسوقي، محمد رجب ميشو

تشكيل سيدي سالم :

حراسة المرمى :حسني خيري

خط الدفاع : إسلام عبدالله، محمود عبدالعزيز، فتحي شاهين، السيد معوض.

خط الوسط : محمد أحمد، السعودي حسين، اشرف محمد، منيسي محمد.

خط الهجوم : محمد علي، أحمد داود.

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وشهدت المباراة سيطرة من صيد المحلة طوال أحداث اللقاء حيث أفتتح التسجيل عبدالرحمن عوف في الدقيقة ٩ من الشوط الاول وعزز التقدم فيكتور في الدقيقة ٣٥ من نفس الشوط وأختتم عبد الرحمن عوف الأهداف في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الصيد للنقطة ١٨ في المركز الثاني ويتوقف رصيد سيدي سالم عند النقطة ٥ في المركز الأخير.

وقاد اللقاء تحكيميا، حسين الكريمي حكم ساحة، عبدالله محمد مساعد أول، محمد إبراهيم مساعد ثاني، أحمد سيد مراقب مسابقات،

وجاءت نتيجة مباريات المجموعة كالآتي :

تعادل سمنود والزعفران بهدف لكل فريق

فوز عثماثون على بلطيم بهدفين دون مقابل

فوز سبورتنج كاسل على مركز شباب الحنفي بهدفين مقابل هدف.

فوز شباس الشهداء على دسوق بهدف نظيف

فوز الحامول على إتحاد بسيون بهدف نظيف

فوز كفر الشيخ علي مطوبس بخمسة أهداف مقابل هدف