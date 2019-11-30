رياضة | مشاهدة قرعة كأس أمم أوروبا 2020 بث مباشر beIN SPORTS الإخبارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة قرعة كأس أمم أوروبا 2020 بث مباشر beIN SPORTS الإخبارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جاء حارس بورتو، الإسباني إيكر كاسياس، والمدافع الألماني فيليب لام، والمهاجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، ضمن تشكيلة اليورو التي ستحضر قرعة كأس أمم أوروبا 2020، التي ستقام اليوم السبت في بوخارست.

مشاهدة قرعة كأس أمم أوروبا 2020 مباشرة، ستكون متوفرة على قناة beIN SPORTS الإخبارية السبت في الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

قرعة كأس أمم أوروبا 2020 يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي على الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة يتناول به ضيوف beIN SPORTS حيثيات القرعة وكواليسها إضافة إلى نشر تقارير وإحصاءات خاصة.

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أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مشاركة هؤلاء إلى جانب البرتغاليين فرناندو كارافالي، وجواو ماريو، والروسي أندري أرشافين، بالإضافة إلى الدنماركي جون سيفبويك، والفرنسي مارسيل ديسايي، واليوناني ثيودوروس زاغوراكيس، والتشيكي كارل بوبورسكي، والهولندي رود خوليت.

ويعد لاعب وسط بورتو جواو ماريو، الذي يلعب مع منتخب بلاده منذ 2004، هو الوحيد الذي لم يعتزل بين هؤلاء، إلى جانب كاسياس الذي ابتعد عن الملاعب مؤقتاً، بعد تعرضه لأزمة قلبية في أول مايو (آيار) الماضي.

يشار إلى أن هذه التشكيلة تحظى في جعبتها بـ8 ميداليات و109 مشاركات، فيما بينهما ببطولة كأس الأمم الأوروبية.