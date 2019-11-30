رياضة | ملخص لمسات محمد صلاح أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص لمسات محمد صلاح أمام برايتون بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم فريق ليفربول نتيجة المباراة التي جمعته مع نظيره، برايتون بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

فيما لم يكمل نجم المنتخب المصري محمد صلاح مباراة اليوم بعد أن قام يورجن كلوب المدير الفني لليفر، بتغيير نجم الفريق، والذي كان يعاني من إصابة قوية في الكاحل.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، متفوقاً بفارق 11 نقطة على مانشستر سيتي وليستر سيتي، أصحاب المركز الثاني، بينما يحتل برايتون المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة.