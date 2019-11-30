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رياضة | ملخص لمسات محمد صلاح أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

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حسم فريق نتيجة المباراة التي جمعته مع نظيره، برايتون بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

فيما لم يكمل نجم المنتخب المصري محمد صلاح مباراة اليوم بعد أن قام يورجن كلوب المدير الفني لليفر، بتغيير نجم الفريق، والذي كان يعاني من إصابة قوية في الكاحل. 

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب برصيد 40 نقطة، متفوقاً بفارق 11 نقطة على مانشستر سيتي وليستر سيتي، أصحاب المركز الثاني، بينما يحتل برايتون المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة.

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