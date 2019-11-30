رياضة | بعد تصريحات مدربه.. الهلال يبدأ التحضير لسحق فلامنجو بكأس العالم للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تصريحات مدربه.. الهلال يبدأ التحضير لسحق فلامنجو بكأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، في الاستعداد لمونديال كأس العالم للأندية، والذي سيشارك فيه الزعيم للمرة الأولى في تاريخه، وسينطلق في الفترة 11 إلى 21 ديسمبر القادم.

وتوج الفريق الأول للكرة بنادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي.

ويواجه الهلال فريق الترجي التونسي في افتتاح بطولة كأس العالم لأندية، وسيواجه الفائز في اللقاء فريق فلامنجو البرازيلي، في المربع الذهبي.

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وطلب لوشيسكو، من مجلس إدارة الهلال، توفير مجموعة من البيانات والفيديوهات، عن فريق فلامنجو البرازيلي، والذي يقوده البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني السابق للهلال.

يذكر أن خيسوس قاد فريق فلامنجو إلى التتويج بلقب كوبا ليبارتادوريس على حساب بطل نسخة 2019 ريفربليت الأرجنتينى، بهدفين مقابل هدف.

وكان جيسوس قد أثار جدلا واسعا بتصريحاته المثيرة للجدل عن الهلال، قالا: "أنا من كونت وصنعت الفريق الحالي في الهلال، إنه من عملي".

