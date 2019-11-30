رياضة | رد فعل عنيف من مرتضي منصور عقب خسارة الزمالك ضد مازيمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد فعل عنيف من مرتضي منصور عقب خسارة الزمالك ضد مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض نادي الزمالك إلى هزيمة ثقيلة اليوم السبت 30 نوفمبر على يد نادي مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ ضمن منافسات الجولة الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قرار عاجل من مرتضى منصور عقب هزيمة اليوم

واتخذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرار عاجل عقب هزيمة اليوم على يد نادي مازيمبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر مرتضى منصور عقد اجتماع مجلس إدارة طارئ غدا الأحد 1 ديسمبر ليتم حسم بعض الأمور الخاصة بفريق الكرة في الفنرة القادمة.

إقتراب إقالة ميتشو من تدريب الزمالك

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وأصبح الصربي ميتشو مدرب نادي الزمالك يواجه خطر الإقالة من الفربق بشكل كبير خلال الساعات القليلة القادمة عقب هزيمة مازميبي اليوم.

بديل ميتشو في الزمالك

وقرر مسئولو الزمالك تعيين مدرب مصري ليكون بديلا لميتشو في تدريب الفريق في حالة الاتفاق تلى رحيله بالفعل والأقرب حتى الآن هو أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق.

ترتيب الزمالك في دوري أبطال إفريقيا عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يحصد نادي أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا ليتصدر جدول ترتيب مجموعته بينما يقف رصيد الزمالك بدون نقاط في المركز الرابع.