رياضة | عقبة وحيدة تمنع الزمالك من إقالة ميتشو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقبة وحيدة تمنع الزمالك من إقالة ميتشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك شبح الرحيل عن القلعة البيضاء بعد الخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد اليوم السبت ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.



وتعرض المدرب لسيل من الانتقادات من جانب جماهير وإدارة نادي الزمالك بعد الخسارة من مازيمبي الكونغولي بسبب الأخطاء الفنية العديدة التي تواجه الفريق.



وينص عقد ميتشو على وجود شهرين كشرط جزائي في عقد المدرب مع الفريق بما يعادل 200 ألف دولار حيث يتقاضى 100 ألف دولار شهريًا.



ويرغب مسئولو الزمالك في إقناع المدرب بالتنازل عن شهر والحصول على الآخر.

Advertisements



ودخل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني قائمة المرشحين لتولي تدريب فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة.