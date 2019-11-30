شكرا لقرائتكم خبر عن سر تميز راموس على كل مهاجمي ريال مدريد والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019 حقق ريال مدريد فوزا صعبا علي نظيره ديبورتيفو ألافيس بنتيجة ٢/١ علي ملعب الأخير لينفرد بصدارة الليجا مؤقتا في إنتظار تعثر برشلونة أمام أتلتيكو مدريد غدا الأحد

Advertisements وسجل قائد الفريق سيرجيو راموس هدف التقدم لريال مدريد وكان الهدف الثالث له في بطولة الليجا ليتفوق علي الويلزي جاريث بيل الذي يملك هدفين ، وإيدين هازارد بهدف وحيد . ويسعي قائد منتخب أسبانيا لتجديد عقده مع الفريق والذي سوف ينتهي في عام ٢٠٢١ ، ولايزال رئيس النادي فلورنتينو بيريز يدرس فكرة التجديد . ويحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد ٣١ نقطة ، بينما يأتي ألافيس في المركز ال١٣ برصيد ١٨ نقطة بعد التعثر اليوم .

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