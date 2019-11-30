شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي تصريحات زيدان عقب مباراة ألافيس والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019 حقق ريال مدريد فوزا صعبا علي نظيره ديبورتيفو ألافيس بنتيجة ٢/١ علي ملعب الأخير لينفرد بصدارة الليجا مؤقتا في إنتظار تعثر برشلونة أمام أتلتيكو مدريد غدا الأحد

Advertisements وصرح زيدان تصريحات مثيرة عقب المباراة قائلا ؛ أمتلك لاعبين مميزين في الفريق ولا يهمني التشكيلة المهم هو الأداء الجماعي الرائع والتحرك بين الخطوط بواسطة الكرة والتي مكنتنا من ضرب دفاعاتهم”. وأضاف زيدان ؛ نمر بموسم صعب وما زال أمامنا العديد من المباريات القوية والجميع مطالب بتقديم أفضل ما عنده . وأشاد بالمستوي الرائع الذي قدمه إيسكو ، وماليتاو حيث قال ، لقد كانو رائعين وأضافو الكثير اليوم ، أود ان أشكر جميع اللاعبين أيضا كنت أعلم اننا سنواجه خصم صعب في ملعب صعب .

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