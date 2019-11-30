الامارات | خسارة ثقيلة للزمالك في “نصف ساعة” بدوري أبطال إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة ثقيلة للزمالك في “نصف ساعة” بدوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض فريق الزمالك المصري لخسارة كبيرة أمام فريق مازيمبي الكونغولي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب الكونغو.

ونجح صاحب الأرض في إحراز ثلاثة أهداف خلال 30 دقيقة فقط وذلك بعدما كانت النتيجة سلبية حتى الدقيقة 60 من عمر المباراة، ونجح لاعب مازيمبي جاكسون موليكا، من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 60وبعدها بست دقائق، أضاف زميله تريسور ميوتو مابي، الهدف الثاني، قبل أن يعود موليكا، في الدقيقة 84، ليختتم الثلاثية، وحصد بذلك نادي مازيمبي، ثلاث نقاط منحته صدارة المجموعة الأولى، بينما بقي الزمالك بدون رصيد من النقاط.