شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يشكو حكم مباراة النجم لـ«كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، تقديم شكوى، للاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» ضد البتسوانى جوشوا بوندو، حكم مباراة الأهلى والنجم الساحلى، التي أقيمت مساء «الجمعة» على أرض ملعب استاد رادس، وخسرها الأهلى، بهدف مقبل لا شىء، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويعتزم مسؤولو الأهلى إرسال «سى دى» للكاف موضح عليه القرارات الخاطئة التي ارتكبها حكم المباراة ضد المارد الأحمر خلال المباراة، مما كلف الفريق خسارة أول ثلاث نقاط في المجموعة، بعدما أشهر الكارت الأحمر في وجه أيمن أشرف في الدقيقة الثالثة عشرة من عمر المباراة، فضلًا عن العديد من القرارات العكسية التي وضعت اللاعبين تحت ضغط كبير، كما سيوضح الأهلى في شكواه للكاف أن المستوى التحكيمى السيئ داخل القارة السمراء حرم الفريق الكروى من التتويج باللقب، مستشهدًا بأن الأزمات التحكيمية أصبحت كارثية والدليل ما حدث في نهائى دورى أبطال إفريقيا في النسخة الماضية والتى أقيمت بين الترجى التونسى والوداد المغربى، وأن تأثير الأخطاء التحكيمية جعل الأهلى متذيلًا للمجموعة، فيما اعتلى النجم الساحلى والهلال السودانى الصدارة برصيد 3 نقاط بالفوز على الأهلى وبلاتينيوم.

يأتى ذلك في الوقت الذي، أبدى فيه رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، غضبه بسبب الخسارة التي وصفها بغير المستحقة من النجم الساحلى التونسى ببطولة إفريقيا، موضحًا أن فريقه لا يستحق الخسارة لأنه قدم مباراة جيدة لمدة 80 دقيقة على الأقل. وقال إن لاعبيه يشعرون بالإحباط بسبب الخسارة، لافتًا أنه سيكون من الأفضل عدم التعليق على التحكيم في المباراة.

وأوضح أن الأهلى كان الافضل فنيا من النجم الساحلى رغم أنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط من الدقيقة 12، مثشيرًا إلى أن الأهلى كان يواجه فريقا قويا، لكن في النهاية الأمر انتهى ولا بد من إغلاق صفحة مباراة مباراة النجم والتفكير في القادم.

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وأشار المدير الفنى للأهلى إلى أن الفريق تعرض لطرد أيمن أشرف بعد أول 12 دقيقة وهو ما انعكس سلبيا على الأداء ورغم ذلك قدم اللاعبون عرضا جيدا في ظل ظروف المباراة.

وأوضح أنه كانت هناك صعوبة في خلق الفرص في المباراة بسبب الدفاعات المحكمة للفريق المنافس ولكن في الوقت نفسه نجح الأهلى في منع الفريق التونسى من صناعة أي فرص هو الآخر.

وفى السياق ذاته، وبخ رينيه فايلر، أيمن أشرف عقب المباراة، بعدما نال الكارت الأحمر، وشدد على أنه لن يسمح بتهور أي لاعب خاصة في المباريات الكبرى التي يخوضها الفريق، وتتجه النية لتوقيع عقوبة مالية على اللاعب.

ويسـتأنف الفريق تدريباته في الحادية عشرة صباح «الأحد» استعدادًا لمواجهة بنى سويف المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، كما يخضع على معلول لفحوضات طبية لتحديد مدى قوة الإصابة التي تعرض لها في مواجهة النجم الساحلى في العضلة الضامة وخرج على إثرها مستبدلًا في الشوط الثانى.

كما يجهز الجهاز الفنى، محمود وحيد خلال الساعات المقبلة، لقيادة الجبهة اليسرى بدلًا من معلول، خلال مباراة بنى سويف لا سيما أن معلول فترة غيابه لن تقل بأى حال عن 10 أيام في حال تعرضه للإجهاد العضلى.