شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك لحسم مصير «ميتشو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس ادارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، عقد اجتماعًا طارئاً في الثانية عشر ظهر غد الأحد.
ياتي قرار المجلس بعقد جلسة طارئة لحسم مصير الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية أخرها تعثر الفريق أمام إنبي بالدوري ومازيمبي في بداية مشواره الأفريقي.
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