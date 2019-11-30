ليفربول يحقق فوزاً بثنائية على برايتون في الشوط الأول

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019 محمد الدمتناوي انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد برايتون، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز ليفربول بهدفين مقابل لاشئ.

Advertisements افتتح ليفربول التسجيل عن طريق فيرجل فان دايك في الدقيقة 18 من الشوط الأول. ثم أضاف فان دايك الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 24 من عمر نفس الشوط. ويحتل ليفربول صداراة الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

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