شكرا لقرائتكم الأهلي يتقدم بشكوى عاجلة للكاف ضد التحكيم الأفريقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تقديم شكوى عاجلة للاتحاد الافريقي لكرة القدم بسبب الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق الأول لكرة القدم في بطولة دوري الأبطال في السنوات الأخيرة، لاسيما ما شاهدته مباراة الأمس أمام نادي النجم الساحلي التونسي في ملعب رادس والتي ارتكب فيها الحكم البتسواني العديد من الاخطاء نسفت كل قواعد العدالة وأثرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر.
وكلف الكابتن محمود الخطيب الادارات المعنيه بالنادي باعداد كافة المستندات التي تكشف عن الاخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة في المباراة الأخيرة.
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