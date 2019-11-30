شكرا لقرائتكم ميتشو : إصابة الونش أثرت على الفريق ومازيمبي استغل الفرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال ميتشو في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن اللاعبين الذين بدأ بهم اللقاء هو القوام الأساسي للفريق رغم بعض الغيابات مشيرا إلى أن أزمة الفريق كانت في أطراف الملعب.
وأضاف ميتشو "مازيمبي فريق كبير واستغل الفرص لكن الهدف الثاني من تسلل واضح والزمالك أهدر عدد من الفرص كانت كفيلة بتعديل النتيجة".
وأضاف "لعبنا الشوط الأول بطريقة جيدة رغم ان عامل الاض والجمهور كان ضد الفريق لكن الفريق فقد توازنه بعد الهدف الثاني".
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