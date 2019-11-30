حسن شحاته على رأس المرشحين لتدريب الزمالك...

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جدة - عمرو شويل دخل المعلم حسن شحاته المدير الفني السابق للمنتخب الوطني دائرة المرشحين لتدريب الزمالك خلفا للصربي ميتشو بعد الهزيمة التي مني بها الفريق اليوم أمام مازيمبي.

وجاء ترشيح حسن شحاته بتوصية من رموز النادي الأبيض في ظل الخبرات التي يتمتع بها وكونه أفضل الحلول لانتشال الزمالك من أزمته الأخيرة وسلسلة النتائج السلبية التي ضربت الفريق.

ويملك المعلم مسيرة تدريبة ناجحة ومميزة، حيث عمل شحاتة في مجال التدريب فور اعتزاله ونجح مع العديد من الأندية المصرية، حيث قاد الذئاب للتتويج بكأس مصر موسم 2003 / 2004، وكأس السوبر المصري عام 2004، رغم أن الفريق وقتها كان يلعب بدوري القسم الثاني، كما قاد أندية المنيا والشرقية ومنتخب السويس للصعود للدوري الممتاز.

كما نجح في التتويج بلقب بطولة أفريقيا لعام 2003 مع منتخب مصر للشباب، ثم حقَّق العديد من الإنجازات الهامة خلال تدريبه للمنتخب المصري من 2004 إلى 2011، إذ يُعتَبر أطول من شغل هذا المنصب في تاريخ المنتخب المصري.

وقاد المنتخب المصري لإحراز كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010، وبذلك يصبح المنتخب المصريُ أكثَرَ منتخب أفريقي حاز على كأس الأمم الأفريقية بسبعة ألقاب، والوحيد الذي استطاع إحراز 3 بطولات متتالية، كما صعد بالمنتخب المصري إلى المركز التاسع في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهو ثاني أفضل تصنيف لمنتخبات أفريقيا، كما حصل شحاتة على جائزة الكاف لأفضل مدرب في أفريقيا لعام 2008.

كما توج المعلم مع الفراعنة في دورة الألعاب العربية عام 2007، ثم دورة حوض وادي النيل عام 2011.

وصنف حسن شحاتة كأفضل مدرب في أفريقيا عام 2010 في ترتيب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، وتم اختياره ضمن أفضل 5 مدرِّبين في تاريخ القارة الأفريقية، كما اختير أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2008 من قبل الاتحاد الأفريقي.

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خاض المعلم عدة تجارب تدريبية غير موفقة بعد الرحيل عن تدريب المنتخب الوطني، ما بين مدير رياضي لنادي ميونيخ، إلى مدير فني لنادي الزمالك، ثم مدير فني للعربي القطري، ثم المهمة الفنية لفريق الدفاع الحسني الجديدي، وأخيرا المقاولون العرب.

وفاز فريق مازيمبي الكونغولى على نظيره الزمالك المصري بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب مازمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بالتعادل السلبي .

وأحرز جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولى هدفين فى الدقيقتين 85 و60 من المباراة فيما اضاف مابي مبوتو الهدف الثاني فى الدقيقة 66 من عمر المبارة.

وتصدر مازيمبي المجموعة الاولى مؤقتا برصيد 3 نقاط فيما تذيل الزمالك الترتيب ، حيث يتواجد الفريقان فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.