مدرب مصري يقترب من خلافة ميتشو في الزمالك...

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جدة - عمرو شويل يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك تنصيب مدرب مصري لخلافة الصربي ميتشو المدير الفني الحالي للفريق الأبيض بعدما اقترب من الرحيل عن قلعة ميت عقبة.
واتجه المجلس الأبيض لخيار المدرب المصري بعد الآزمة المالية الخاصة براتب المدرب الأجنبي في الفترة الأخيرة والذي يتقاضى راتبه بالدولار.
واستقر مجلس الزمالك أن يكون البديل الآمن لـ ميتشو في تدريب الزمالك، مصري بعد عدة تجارب أجنبيه لم تؤتي ثمارها باستثناء تجربتي فيريرا وجروس.
وفاز فريق مازيمبي الكونغولى على نظيره الزمالك المصري بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب مازمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بالتعادل السلبي .
وأحرز جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولى هدفين فى الدقيقتين 85 و60 من المباراة فيما اضاف مابي مبوتو الهدف الثاني فى الدقيقة 66 من عمر المبارة.
وتصدر مازيمبي المجموعة الاولى مؤقتا برصيد 3 نقاط فيما تذيل الزمالك الترتيب ، حيث يتواجد الفريقان فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.
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