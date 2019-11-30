سي ان ان تلقي الضوء على هزيمة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا...

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وذكرت الشبكة الإخبارية، أن الزمالك تلقى أكبر هزيمة في تاريخ مواجهاته أمام مازيمبي الكونغولي، مشيرة إلى أن نتيجة المباراة أصابت جماهير القلعة البيضاء بحالة من الغضب الشديد.
وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون: "محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، حازم إمام وفرجانى ساسى وأحمد زيزو وأمامهم أوناجم وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".
فيما دخل مازيمبى المواجهة بتشكيل يضم كلاً من: "سيلفان جبوهو فى حراسة المرمى، وونلو كوليبالي وشونجو كابسو وكيفين ومونديكو و دجو عصاما مبيكو فى خط الدفاع، كريستيان كوامي كوفي وجلودي ليكونزا وإسحاق تشيبانجو وتشيكو اوشيندي فى خط الوسط، جاكيسون موليكا ومابي مبوتو فى خط الهجوم".
بهذا الفوز تصدر الفريق الكونغولي فرق المجموعة الأولى مؤقتا برصيد 3 نقاط في حين تذيل الزمالك الترتيب دون رصيد من النقاط مع تبقي مباراة بين أول أغسطس الانجولي وزيسكو يونايتد الزامبي، والتي تنطلق في وقت لاحق.
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