شكرا لقرائتكم خالد الغندور يعلن إقالة ميتشو من تدريب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشار الإعلامى خالد الغندور لرحيل الصربى ميتشو عن تدريب الزمالك، بعد الخسارة الثقيلة التى تعرض لها الفريق من مازيمبى الكونغولى بنتيجة 3/0 فى المباراة التى أقيمت اليوم السبت، على ملعب الفريق الكونغولى بمدينة لوبومباشي، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.



خالد الغندور : إقالة ميتشو من تدريب الزمالك

وكتب الغندور على صفحته عبر فيس بوك: "ميتشو مع ألف سلامة"، وسبق وتعرض الزمالك لخسارة غير متوقعة من إنبى فى المباراة الماضية بالدورى بنتيجة 2/1.