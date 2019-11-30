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شكرا لقرائتكم خالد الغندور يعلن إقالة ميتشو من تدريب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
خالد الغندور : إقالة ميتشو من تدريب الزمالك
وكتب الغندور على صفحته عبر فيس بوك: "ميتشو مع ألف سلامة"، وسبق وتعرض الزمالك لخسارة غير متوقعة من إنبى فى المباراة الماضية بالدورى بنتيجة 2/1.
خالد الغندور
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