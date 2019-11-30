شكرا لقرائتكم ثلاثية مازيمبي تدق المسمار الأخير في نعش ميتشو.. واجتماع طارئ بالزمالك غدًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور اجتماعا طارئا غدا الأحد لحسم مصير المدير الفني للفريق بعد الهزيمة من مازيمبي بدوري الأبطال الأفريقي. وقربت ثلاثية مازيمبي الكونغولي في مرمى الزمالك، المدرب الصربي ميتشو من الرحيل عن القلعة البيضاء بعدما تلقى الهزيمة الثالثة له مع الفارس الأبيض بعد هزيمة جينيراسيون السنغالي ومازيمبي بدوري الأبطال وانبي بالدوري المصري إضافة الى التعادل مع نادي مصر بالدوري.

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