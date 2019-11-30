شكرا لقرائتكم مازيمبي ضد الزمالك .. بطل الكونغو يتخطي الأبيض بثلاثية نظيفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق مازيمبي الكونغولى على نظيره الزمالك المصري بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب مازمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بالتعادل السلبي .

وأحرز جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولى هدفين فى الدقيقتين 85 و60 من المباراة فيما اضاف مابي مبوتو الهدف الثاني فى الدقيقة 66 من عمر المبارة.

وتصدر مازيمبي المجموعة الاولى مؤقتا برصيد 3 نقاط فيما تذيل الزمالك الترتيب ، حيث يتواجد الفريقان فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

انتهى الشوط الاول من مباراة الزمالك الذى يحل ضيفا ثقيلا على فريق مازيمبي الكونغولي على ملعب مازمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بالتعادل السلبي .

واحتسب الحكما لمالى مامادوا كيتا دقيقيتن مرا بسلام على مرمي الابيض دون خطورة.