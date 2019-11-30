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شكرا لقرائتكم جميعة اللاعبين المحترفين تستقبل أرملة علاء علي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واكد مجدى عبدالغني أن الجمعية سوف تقف بجوار أسرة اللاعب لأن هذا من أهم أهداف الجمعية الاجتماعية والإنسانية ، كما قمنا بإرسال اسم اللاعب إلى الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين من أجل وضع اسمة في لوحة اللاعبين الراحلين خلال الكونجرس السنوى للاعبين المحترفين.
من جانبها أكدت زوجة الراحل علاء على بأنها تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مجدى عبد الغني والجمعية على الدعم والمساندة لها على عكس آخرين كانوا يتحدثون فقط ولم يقدموا أي أشياء.
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