شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يتوعد جهاز الزمالك قبل اجتماع الغد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك أن مصير الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الكروى سيتحدد فى أجتماع مجلس إدارة النادى الذى سيعقد غدا ً الاحد. وكان الزمالك قد تلقى هزيمة بثلاثة اهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم فى الكونغو ضمن الجولة الاولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا . وكشف منصور لـ" الخليج 365" أن فريقه الزمالك ظهر بمستوى مهزوز أمام بطل مازيمبى ، وسيكون هناك موقف حاسم من مجلس الادارة فى أجتماع الغد لتصحيح المسار والعودة للانتصارات فى الفترة الفادمة . Advertisements وقال رئيس القلعة البيضاء هناك أمور كثير تحتاج مواجهة سريعة وسيكون له قرارات عاجلة لاعادة الفريق للطريق الصحيح . وكان الاعلامى خالد الغندور نجم الزمالك السابق قد كتب على صفحته الرسمية بفيس بوك "ميتشو مع ألف سلامة " فى اشارة لرحيل المدير الفنى الصربى .

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