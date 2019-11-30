شكرا لقرائتكم ياسر يشارك مع الهلال و“Y20” في حفل اعتزاله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف ياسر القحطاني لاعب الهلال السابق، أنه سيلعب في حفل اعتزاله الذي يقام يوم الأحد شوطاً مع الهلال وآخر مع فريق “Y20” الذي سيتواجد به عدد من النجوم العالميين والذين شاركوا مع ياسر في مسيرته الرياضية.

ويلعب الهلال أمام فريق “Y20” على ملعب جامعة الملك سعود يوم الأحد في حفل اعتزال ياسر القحطاني، الذي مثل الهلال بين عامي 2005 و2018.

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وقال ياسر القحطاني في المؤتمر الصحافي: سأشارك في كافة دقائق المباراة، وسألعب شوطاً مع الهلال وآخر مع فريق “Y20”.

وزاد: كنت أتمنى تواجد عدد من الأسماء في حفل الاعتزال لكن ظروفهم منعتهم من التواجد، وكل من ساهم في مسيرتي الرياضية سيتم تكريمه في الحفل.

ويقام الحفل بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه في السعودية، وسط مشاركة عدة نجوم عالميين مثل صامويل إيتو وروبن فان بيرسي وأندريا بيرلو، ومجموعة من اللاعبين الذين لعبوا مع ياسر في وقت سابق.