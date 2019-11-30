شكرا لقرائتكم ساوثغيت: إنجلترا مرشحة للحصول على لقب أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا أن منتخب بلاده بات من المنتخبات المرشحة للمنافسة على لقب بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، وبشكل أكبر عما كانت عليه الحال في كأس العالم 2018 بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي منحته المزيد من احترام المنافسين.

وقاد ساوثغيت منتخب إنجلترا، الذي لم يحرز أي لقب كبير منذ حصد لقب كأس العالم 1966 على أرضه، إلى قبل نهائي كأس العالم في روسيا العام الماضي بعد سلسلة من العروض المقنعة.

وقال ساوثغيت لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": أعتقد أننا اكتسبنا بعض الاحترام، وأعتقد أن الناس تعتبرنا ضمن المرشحين وهو ما لم يحدث بالشكل ذاته قبل روسيا، وندرك أيضا أنه ينبغي علينا التطور وبلوغ مستويات أعلى.

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وأضاف: من الصعب تقييم أين نقف تماما بعد مشوار التصفيات. لكن إذا تابعنا الوصول إلى قبل نهائي كأس العالم وقبل نهائي دوري الأمم والتأهل لبطولة أوروبا بأكبر عدد من الأهداف فإننا فعلنا كل ما يمكن فعله ونحن نسير على الطريق الصحيح.

وإلى جانب النتائج الإيجابية في كأس العالم فإن ساوثغيت، الذي تولى تدريب المنتخب الوطني بدوام كامل في 2016 ويرتبط بعقد حتى 2022، قاد إنجلترا لتصدر مجموعتها في تصفيات بطولة أوروبا، ليضمن الوجود ضمن المنتخبات المصنفة في نهائيات العام المقبل.

وأنهت إنجلترا التصفيات برصيد 21 نقطة من ثماني مباريات، بعد سبعة انتصارات وهزيمة واحدة، وسجلت 36 هدفاً واستقبلت ستة أهداف.

وردا على سؤال حول وجود إنجلترا في نفس المستوى مع منتخبات القمة قال ساوثغيت إنه إذا كانت هناك أي فوارق فهي ضئيلة.

وقال ساوثغيت: أصبحنا ضمن هذه المجموعة من الفرق، لكن هناك الكثير من الفرق الجيدة والفارق في يوم واحد بين أي فريقين ضمن أفضل عشرة منتخبات بالتصنيف يكون ضئيلا في كرة القدم.