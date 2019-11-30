سوبر كورة.. مدرب مصري يقترب من خلافة ميتشو في الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك تنصيب مدرب مصري لخلافة الصربي ميتشو المدير الفني الحالي للفريق الأبيض بعدما اقترب من الرحيل عن قلعة ميت عقبة.

وفاز فريق مازيمبي الكونغولى على نظيره الزمالك المصري بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب مازمبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بالتعادل السلبي . Advertisements وأحرز جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولى هدفين فى الدقيقتين 85 و60 من المباراة فيما اضاف مابي مبوتو الهدف الثاني فى الدقيقة 66 من عمر المبارة. وتصدر مازيمبي المجموعة الاولى مؤقتا برصيد 3 نقاط فيما تذيل الزمالك الترتيب ، حيث يتواجد الفريقان فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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