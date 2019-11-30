شكرا لقرائتكم خبر عن المالي مامادو كيتا يعبر لقاء مازيمبي والزمالك بـ"أقل الأخطاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازيمبي * الزمالك

المسابقة : الجولة الأولي لدور المجموعات ( مسابقة دوري أ بطال إفريقيا )

الملعب : تيبي مازيمبي

نتيجة المباراة : ثلاثه أهداف مقابل لاشئ لصالح مازيمبي

حكم ساحة : مامادو كيتا ( مالي )

المساعد الأول :عيسي يايا ( تشاد )

المساعد الثاني : مارليس بوريس ( الجابون)

الحكم الرابع : بيير أتشو( الجابون )

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ميزان التقييم لطاقم التحكيم :

حكم المباراة : مامادود كيتا

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة :تمكن الحكم من السيطرة علي المباراة نتيجه التقدير الصحيح لغالبية المخالفات التي تم احتسابها بأهمال بأستثناء الدقيقة 74 عندما احتسب الحكم مخالفة لصالح حارس مرمي مازيبي داخل منطقه الجزاء والقرار غير صحيح لاتوجد مخالفه نتيجه أصطدام حارس المرمي بأحد زملائة ، وفي الدقيقة 67 أعتراض من لاعبي وجهاز فريق الزمالك علي الحكم المساعد الأول عنما سجل مازيمبي هدفة الثاني الصورة والنقل التلفزيوني لم توضح سبب أعتراض لاعبي الزمالك علي الحكم المساعد الأول .

العقوبات الانضباطية :أنذر الحكم كلا من فرجاني ساسي ، حمدي النقاز في الدقائق 61 ، 66 نتيجه الأعتراض علي القرارات التحكيمية ، وتغاضي عن أنذار لاعب مازيمبي في الدقيقة 73 نتيجة اللعب بتهور .

اللياقة البدنية والتمركز :لياقة بدنية جيده واستخدام جيد لعنصر التحمل العام وتحمل السرعه ، ولكن ينقصة التمركز والتحرك أثناء اللعب .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول.:أشار علي حالات التسلل في في الدقيقه 5 بتقدير صحيح ، وتعاون في احتساب المخالفات في الدقيقة 48 ، 93 بتقدير صحيح .

المساعد الثاني :أشار علي حالات التسلل في الدقيقة 35 بتقدير صحيح ، وتعاون في أحتساب المخالفات في الدقائق 7 ، 14 ، 32 بتقدير صحيح .

الحكم الرابع :تعاون جبد مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .