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ميتشو : إصابة الونش أثرت على الزمالك والهدف الثانى لمازيمبى تسلل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك أن الإصابة التي تعرض لها محمود حمدي الونش مدافع الفريق خلال مباراة مازيمبي الأخيرة أثرت على الفريق في المباراة.

 

وقال ميتشو في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن اللاعبين الذين بدأ بهم اللقاء هو القوام الأساسي للفريق رغم بعض الغيابات مشيراً إلى أن أزمة الفريق كانت في أطراف الملعب، مضيفاً:"مازيمبي فريق كبير واستغل الفرص لكن الهدف الثاني من تسلل واضح والزمالك أهدر عدد من الفرص كانت كفيلة بتعديل النتيجة".

 

وتابع ميتشو قائلاً:"لعبنا الشوط الأول بطريقة جيدة رغم أن عامل الأرض والجمهور كان ضد الفريق لكن الفريق فقد توازنه بعد الهدف الثانى لمازيمبى".

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يذكر أن الزمالك تلقى خسارة ثقيلة بثلاثية نظيفة من مازيمبى، فى المباراة التى جمعت بينهما عصر اليوم السبت، على  ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

 

 

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