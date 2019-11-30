خالد الغندور يشير لرحيل ميتشو عن تدريب الزمالك: "مع السلامة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار الإعلامى خالد الغندور لرحيل الصربى ميتشو عن تدريب الزمالك، بعد الخسارة الثقيلة التى تعرض لها الفريق من مازيمبى الكونغولى بنتيجة 3/0 فى المباراة التى أقيمت اليوم السبت، على ملعب الفريق الكونغولى بمدينة لوبومباشي، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
وكتب الغندور على صفحته عبر فيس بوك: "ميتشو مع ألف سلامة"، وسبق وتعرض الزمالك لخسارة غير متوقعة من إنبى فى المباراة الماضية بالدورى بنتيجة 2/1.
خالد الغندور
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