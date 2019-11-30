شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُقرر شكوى حكام دورى الأبطال للكاف رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس ادارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تقديم شكوى عاجلة للاتحاد الافريقي لكرة القدم بسبب الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق الأول لكرة القدم في بطولة دوري الأبطال في السنوات الاخيره لاسيما ما شاهدته مباراة الامس امام نادي النجم الساحلي التونسي في ملعب رادس والتي ارتكب فيها الحكم البتسواني جوشوا بوندو العديد من الاخطاء نسفت كل قواعد العدالة وأثرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر على حد وصف الإدارة الحمراء.

وكلف الكابتن محمود الخطيب الادارات المعنيه بالنادي باعداد كافة المستندات التي تكشف عن الاخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة في المباراة الأخيرة.