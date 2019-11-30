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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 30 نوفمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، 21 يناير قرعة تصفيات كأس العالم 2022.. ومنتخب مصر يترقب ، شبح الغياب عن الأهلي 30 يوماً يهدد على معلول بسبب الضامة .

الزمالك ومازيمبى.. تعادل سلبى فى شوط أول "متوازن"

انتهى الشوط الأول بين الزمالك ومازيمبى الكونغولى بالتعادل السلبى، فى المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب الفريق الكونغولى بمدينة لوبومباشي، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، حيث يتواجد الفريقان فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

21 يناير قرعة تصفيات كأس العالم 2022.. ومنتخب مصر يترقب

تجرى يوم 21 يناير المقبل قرعة تصفيات كأس العالم 2022، وذلك بمقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

الأشعة تثبت إصابة معلول بتمزق فى الضامة ويغيب عن الأهلى أسبوعين

أثبتت الأشعة التي أجراها علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، إصابته بتمزق فى العضلة الضامة من الدرجة الأولي وهى الإصابة التى تحتاج لفترة علاج من 10 أيام لأسبوعين.

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بات حسم الاهلي صفقة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادي أفيس البرتغالي مسألة وقت ولم يتبقي سوى الإعلان فقط بعدما أنهي مسئولي النادي الصفقة لمدة 4 سنوات ونصف، تبدأ في يناير القادم بعد الاتفاق علي كافة البنود بين الطرفين.

تلقى اتحاد الكرة عرض من إحدى الشركات لإقامة ودية لمنتخب مصر الأوليمبي أمام كوريا الجنوبية خلال شهر مارس المقبل فى إطار الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2020 التى تنطلق فى يوليو المقبل ، وهو ما سيحسمه شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي خلال الفترة المقبلة.

أثار وليد سليمان، صانع ألعاب النادى الأهلى ، الجدل بعد خروجه المبكر مستبدلاً فى مواجهة فريقه للنجم الساحلى التونسي، ليتم الدفع بمحمد هانى بدلاً منه.

يطبق جهاز الكرة بالأهلى لائحة الخصومات على لاعبيه، بعد الخسارة من النجم الساحلى، فى المواجهة التى أقيمت مساء أمس باستاد رادس، فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا للمجموعة الثانية التى تضم أيضاً كلاً من الهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوى.