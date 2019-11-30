الزمالك يعلن عقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة لمناقشة ثلاثية مازيمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عقد اجتماعا طارئاً في الثانية عشر ظهر غد الأحد، بعد الخسارة الثقيلة التى تلقاها الفريق بثلاثية نظيفة من مازيمبى، فى المباراة التى جمعت بينهما عصر اليوم السبت، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.
يتواجد الزمالك ومازيمبى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جوارهما فريقى أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى، ليخسر أول ثلاثة نقاط فى مشواره بدور المجموعات بالبطولة الإفريقية، ويتذيل المجموعة، فيما تصدر مازيمبى الترتيب برصيد 3 نقاط.
ويأتى اجتماع مجلس الزمالك لبحث دواعى الخسارة ومصير الجهاز الفنى للفريق بقيادة الصربى ميتشو بعدما أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك من قبل عن محاسبة الجهاز الفنى عقب لقاء مازيمبى.
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