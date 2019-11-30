شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..انتعاشة عربية عنوان صدام الدراويش مع زعيم الثغر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الاسماعيلى ضيفاً ثقيلا على نظيره الاتحاد السكندرى مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد المكس بالأسكندرية فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية.

وشهدت المواجهة الأخيرة للناديين انتعاشة عربية بعد أن وصلا الفريقين لدور المجموعات بكأس محمد السادس للأندية الأبطال .

كان الإسماعيلي قد حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرًا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء وعلى نفس الوتيرة يعيش الاتحاد السكندرى انتعاشة كروية بعد نجاحه فى خطف تذكرة التأهل لدور المجموعات بالبطولة العربية بعد الإطاحة بالمحرق البحرينى بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا 3-0 بمجموع المباراتين.

ويعد الفريق السكندرى منافسا محتملا للدراويش بالبطولة العربية أيضا بعدما سبقه فى التأهل لنفس الدور على حساب المحرق البحرينى.

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أهداف الاسماعيلى والجزيرة الاماراتى

أهداف الاتحاد والمحرق البحرينى