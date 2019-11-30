شكرا لقرائتكم خبر عن "العُقدة مستمرة".. الزمالك لا يعرف الفوز على مازيمبى فى دور المجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُعد مباراة الزمالك ومازيمبى الكونغولى، اليوم هى السابعة فى تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سبق وأن حقق الأبيض الفوز فى مباراة واحدة مقابل 4 انتصارات للفريق الكونغولى وتعادلين، سجل خلالهم بطل مصر 4 أهداف مقابل 8 أهداف للفريق الكونغولى، فيما لم يحرز الأبيض أى انتصار خلال مبارياته الأربعة التى خاضها أمام مازيمبى فى الكونغو، فتعادل فى 2002 وخسر فى مباراتى 2012 و 2014، وأخيرًا هُزم مرة أخرى اليوم، وسجل هدفًا وحيدًا فى تعادله إيجابيًا فى 2002 عن طريق عبدالحليم على.

المباريات السبعة التى جمعت بين الزمالك ومازيمبى جميعهم فى دورى أبطال أفريقيا، بواقع مباراتين فى نصف نهائى نسخة 2002 ومباراتين بمجموعات 2012 ومثلهما فى مجموعات 2014، ومباراة اليوم فى دور مجموعات منافسات النسخة الجارية.

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ولم يسبق للأبيض تحقيق أى فوز على مازيمبى فى مرحلة المجموعات خلال 5 مواجهات حتى الآن بواقع مباراتين بالقاهرة و3 لقاءات خارجية، حيث كان انتصاره الوحيد فى دور إقصائى وهو إياب نصف نهائى المسابقة 2002.

يذكر أن الزمالك تلقى اليوم الخسارة بثلاثية نظيفة من مازيمبى على ملعب الأخير فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.