شكرا لقرائتكم خبر عن "العُقدة مستمرة".. الزمالك لا يعرف الفوز على مازيمبى فى دور المجموعات والان مع تفاصيل الخبر
المباريات السبعة التى جمعت بين الزمالك ومازيمبى جميعهم فى دورى أبطال أفريقيا، بواقع مباراتين فى نصف نهائى نسخة 2002 ومباراتين بمجموعات 2012 ومثلهما فى مجموعات 2014، ومباراة اليوم فى دور مجموعات منافسات النسخة الجارية.
ولم يسبق للأبيض تحقيق أى فوز على مازيمبى فى مرحلة المجموعات خلال 5 مواجهات حتى الآن بواقع مباراتين بالقاهرة و3 لقاءات خارجية، حيث كان انتصاره الوحيد فى دور إقصائى وهو إياب نصف نهائى المسابقة 2002.
يذكر أن الزمالك تلقى اليوم الخسارة بثلاثية نظيفة من مازيمبى على ملعب الأخير فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.
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