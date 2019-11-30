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سوبر كورة يكشف شرط وليد أزارو للاستمرار في الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يحصل المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي على فرصة اللعب مع فريقه منذ تولى السويسري رينيه فايلر المسئولية الفنية، باستثناء بعض الدقائق الأخيرة وأخرها في مواجهة النجم الساحلي والتي تم الدفع فيها باللاعب خلال أحداث الشوط الثاني.

ويعتمد رينيه فايلر على النيجيري جونيور أجاي بشكل أساسي في مركز المهاجم الصريح، في الوقت الذي يتبادل الثنائي مروان محسن ووليد أزارو المشاركة حال غياب جونيور أجاي.

 

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