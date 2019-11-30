شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُطيح الزمالك بـ"ميتشو" من قيادة الأبيض بعد ثلاثية مازيمبى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الزمالك الهزيمة من مازيمبى الكونغولى، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما عصر اليوم السبت، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يتواجد الفريقين فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جوارهما فريقى أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى، ليخسر أول ثلاثة نقاط فى مشواره بدور المجموعات بالبطولة الإفريقية، ويتذيل المجموعة، فيما تصدر مازيمبى الترتيب برصيد 3 نقاط.

وفشل الصربى ميلتون سريدوفيتش الملقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، من استغلال الفرصة الأخيرة له داخل القلعة البيضاء، بعدما تلقى الفريق هزيمة جديدة تُزيد من انكساراته فى الفترة الأخيرة سواء على المستوى المحلى أو الإفريقى، ليصبح مصيره مجهولاً فى الفترة المقبلة داخل قلعة ميت عقبة حيث تشير المؤشرات إلى رحيل المدرب الصربى ولكن يبقى القرار الرسمى من مرتضى منصور رئيس النادى سيصدر خلال الساعات الجارية خاصة بعدما أعلن رئيس قلعة ميت عقبة عقب الخسارة الماضية أمام إنبى إنه سيتم محاسبة الجهاز الفنى عقب مباراة مازيمبى.

فيما قامت جماهير الزمالك فى الوقت الحالى عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة فى توجيه انتقادات كبيرة للمدرب الصربى خاصة بعد الأداء الذى ظهر به الفريق فى الشوط الثانى وانهيار دفاع الفريق ليتلقى ثلاثية نظيفة.