الزمالك المصري يسقط بالثلاثة أمام مازيمبي الكونغولي (فيديو)

السبت 30 نوفمبر 2019

تلقى نادي الزمالك المصري هزيمة مذلة أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد، في إفتتاح المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب لومومباتشي.

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تماسك الزمالك في الشوط الأول ضد هجمات صاحب الأرض، واستطاع الخروج متعادلاً في الشوط الأول.

في الشوط الثاني إنهار الفريق المصري بصورة غريبة وتلقى ثلاثة أهداف عبر جاكسون موكيلا في الدقيقتين 60 و 82 وتيزور موبوتو في الدقيقة 66.

بهذه النتيجة يحصد مازيمبي أول ثلاث نقاط له في المجموعة الاولى، بينما يظل رصيد الزمالك دون نقاط.