الكويت ضد عمان| التشكيل الرسمي للفريقين في خليجي 24 

السبت 30 نوفمبر 2019

تنطلق بعد قليل مباراة المنتخب الكويتي ضد عمان في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24" المقامة في قطر.



تشكيل المنتخب الكويتي

أعلن ثامر عناد، المدير الفني لمنتخب الكويت، التشكيل الذي يخوض به مباراة عُمان، على ملعب "عبدالله بن خليفة"، ضمن فعاليات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية، بكأس الخليج العربي "خليجي 24" وجاء التشكيل كالتالي :_

حراسة المرمى: حميد القلاف.

خط الدفاع: سامي الصانع - فهد حمود - فهد الهاجري - مشاري غنام.

خط الوسط: فهد الأنصاري - سلطان العنزي - أحمد الظفيري.

الهجوم: عبدالله البريكي - بدر المطوع - يوسف ناصر.

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تشكيل المنتخب العماني

وعلى الجانب الآخر أعلن إرفين كومان، المدير الفني لمنتخب عمان، التشكيل الذي يخوض به مباراة الكويت، ضمن فعاليات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية، بكأس الخليج العربي "خليجي 24" وجاء تشكيل عُمان كالآتي:

حراسة المرمى: فايز الرشيدي.

خط الدفاع: المسلمي - عبدالسلام عامر - البوسعيدي - سعد سهيل.

خط الوسط: كانو - حارب - المنذر.

الهجوم: محسن جوهر - الغساني - المقبالي.

ترتيب المجموعة الثانية

وكان المنتخب الكويتي قد حصد أول ثلاث نقاط في بطولة خليجي 24 عندما تغلب على نظيره السعودي في الجولة الأولى، ليتواجد في صدارة المجموعة الثانية فيما يتذيل المنتخب السعودي الترتيب دون نقاط مع منتخبي البحرين وعمان بدون نقاط بعد تعادلهم السلبي اليوم بدون أهداف .