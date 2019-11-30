- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يقود هجوم ليفربول أمام برايتون في البريميرليج والان مع التفاصيل
السبت 30 نوفمبر 2019
أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل الفريق لمواجهة برايتون، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون
الدفاع: فان دايك، لوفرين، روبرتسون، أرنولد
الوسط: فينالدوم، هندرسون، تشامبرلين
الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو.
ويحتل ليفربول صداراة الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يقود هجوم ليفربول أمام برايتون في البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.