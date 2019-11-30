شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يقود هجوم ليفربول أمام برايتون في البريميرليج والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019 أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل الفريق لمواجهة برايتون، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج.

وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أليسون Advertisements الدفاع: فان دايك، لوفرين، روبرتسون، أرنولد الوسط: فينالدوم، هندرسون، تشامبرلين الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو. ويحتل ليفربول صداراة الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

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