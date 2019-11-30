شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يعلن تشكيلا ناريا في مواجهة بورنموث بالبريميرليج والان مع التفاصيل

السبت 30 نوفمبر 2019 يستضيف اليوم فريق توتنهام ضيفه بورنموث في مباراة نارية في الاسبوع الرابع عشر ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز البريمرليج .

وأعلن المدرب المخضرم جوزيه مورينهو عن تشكيل توتنهام والذي جاء كالتالي :. حراسة المرمي : جازانيكا خط الدفاع: سانشيز - اورير- فيرتونخين-الديرفيريلد خط الوسط : داير - سوسوكو- ديل آلي- سون -ندومبيلي Advertisements خط الهجوم : كين ويدخل بورنموث المباراة بالتشكيل كالتالي :. حراسة المرمي : رامسدالي خط الدفاع : ريكو - كوك- آكي-ستيسي خط الوسط : كوك-ليرما-دانجوما- فريزر خط الهجوم : ويلسون-سولانكي

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