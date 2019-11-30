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شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يستعيد صدارة الليجا بالفوز علي ألافيس والان مع التفاصيل
السبت 30 نوفمبر 2019
حقق ريال مدريد فوزا صعبا علي نظيره ديبورتيفو ألافيس بنتيجة ٢/١ علي ملعب الأخير لينفرد بصدارة الليجا مؤقتا في إنتظار تعثر برشلونة أمام أتلتيكو مدريد غدا الأحد
وانتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين صفر/صفر رغم المحاولات من جانب ريال مدريد وتسديدة حاريث بيل التي ارتطمدت بالعارضة لينهي الحكم الشوط الاول بنفس النتيجة .
وأستأنف حكم اللقاء الشوط الثاني والذي اعلن فيه ريال مدريد عن نفسه بتسجيله الهدف الاول عن طريق القائد سيرجيو راموس من رأسية سكنت الشباك في الدقيقة ٥٢ ، وعادل ألافيس النتيجة بعد احتساب ضربة جزاء ترجمها لوكاس بيريز هدف في الدقيقة ٦٥ .
وسجل الظهير الايسر لريال مدريد هدف الفوز للملكي في الدقيقة ٦٩ ليعتلي صدارة ترتيب الليجا مؤقتا في إنتظار مباراة برشلونة غدا الأحد أمام اتلتيكو مدريد في قمة الاسبوع ال١٤ من منافسات الليجا .
ويحتل ريال مدريد المركز الاول برصيد ٣١ نقطة ، بينما يأتي ألافيس في المركز ال١٣ برصيد ١٨ نقطة بعد التعثر اليوم .
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