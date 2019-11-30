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شكرا لقرائتكم خبر عن "ميرتساكر" يزين الجهاز الفني لأرسنال والان مع التفاصيل
السبت 30 نوفمبر 2019
أعلن بالأمس نادي أرسنال الإنجليزي عن تعيين السويسري "ليونبيرغ" مدرب مؤقتا للفريق خلفا للمقال أوناي إيمري، حيث سعي الجانرز لتحسين النتائج والأداء عملا للتواجد بالمربع الذهبي ومنافسة الكبار.
وأكدت العديد من التقارير أن يكون مدافع أرسنال ومنتخب السابق "ميرتساكر" هو مساعد ليونبيرغ، بحيث أنه بحال تم تحسين النتائج سيكل الثنائي لنهاية الموسم الحالي.
الجدير بالذكر أن أرسنال يحتل المركز الثامن بسلم ترتيب البريميرليج برصيد ١٧ نقطة ليبتعد كثيرا عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا أو حتى اليوربا ليج.
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