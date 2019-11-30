الشوط الأول: ليفربول (1)-(0) برايتون.. فان دايك يتقدم للريدز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق ليفربول نظيره برايتون، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج». أبرز أحداث اللقاء: Advertisements بداية المباراة د18: جووووووووول فان دايك يسجل من رأسية رائعة د24: جووووووووووووول فان دايك يضاعف النتيجة

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