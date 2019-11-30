شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسقط أمام مازيمبي في افتتاحية مبارياته بمجموعات دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فشل نادي الزمالك في العودة من جمهورية الكونغو بنتيجة إيجابية بعد خسارته في مباراته الأولى في إطار المجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة أمام مضيفه مازيمبي.

وكان الشوط الأول قد شهد شد وجذب بين الفريقين، وتبادل الفريقان إهدار الكرات، إلا أن أي منهما لم ينجح في هز شباك الآخر، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، دخل مازيمبي بشكل أقوى، وكاد أوشيمبي أن يتقدم للفريق الكونغولي في الدقيقة 47 من رأسية قوية ارتطمت بعارضة محمد عواد.

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ورد الزمالك سريعًا بكرة بينية من أشرف بن شرقي تسلمها محمد أوناجم داخل منطقة جزاء مازيمبي في وضع خطير، إلا أن المغربي أطاح بها فوق العارضة بشكل غريب.

وفي الدقيقة 60، افتتح موليكا أهداف المباراة لصالح مازيمبي بعد رأسية تسلم بها عرضية البديل كابونجو.

ولم تمر سوى 6 دقائق حتى نجح «مبوتو» يحرز الهدف الثاني بعد تسلمه كرة داخل منطقة الجزاء سددها على يسار «عواد» في الشباك وسط مشاهدة مدافعي الزمالك.

وحاول الزمالك العودة في اللقاء بإدخال محمود شيكابالا بدلًا من «أوناجم»، لكن أبناء ميت عقبة لم ينجحوا في كسر الحائط الدفاعي لمازيمبي، ليعود كابونجو، في الدقيقة 84، ويرسل عرضية رائعة من الجبهة اليمنى استقبلها موليكا برأسية أجمل في شباك الزمالك معلنًا الهدف الثالث للفريق الكونغولي ليحسم اللقاء لصالح فريقه بثلاثية نظيفة.