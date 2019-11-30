شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يتعثر ويفسح المجال لليفربول لتوسيع الفارق في صدارة البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعثر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مرة جديدة بعد تعادله بهدفين لمثلهما مع مضيفه نيوكاسل يونايتد، ليفتح المجال أمام ليفربول لتوسيع الفارق في الصدارة في حال فوزه في مواجهته أمام برايتون.

وتقدم رحيم ستيرلينج لمانشستر سيتي في الدقيقة 22، إلا أن نيوكاسل رد سريعًا بهدف التعادل في الدقيقة 25 عن طريق ويترو فيليمنز.

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وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، وفي الشوط الثاني حاول مانشستر سيتي العودة للتقدم، وكان له ما أراد حين سدد كيفين دي بروين كرة صاروخية في الدقيقة 82 لم يستطع حارس نيوكاسل رؤيتها إلا في شباكه.

ومع اقتراب الوقت الأصلي للمباراة من النهاية، جاءت الصدمة للسيتيزنز عن طريق لاعب نيوكاسل جونجو شيلفي الذي أحرز هدفًا قاتلًا خطف به نقطة لفريقه وحرم السيتي من نقطتين ثمينتين في رحلة الحفاظ على لقبه.

وبذلك ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 29 نقطة في المركز الثاني فيما ارتفع رصيد نيوكاسل إلى 16 نقطة في المركز الـ 12.