«راموس» و«كارفخال» يقودان ريـال مدريد لإسقاط ألافيس بثنائية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح ريـال مدريد الإسباني في إسقاط مضيفه ديبورتيفو ألافيس بثنائية مقابل هدف واحد ليرتقي إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا في انتظار مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد.
وشهد الشوط الأول من المباراة، التي أقيمت في إطار الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني، سيطرة شبه تامة من الميرنجي إلا أنه لم ينجح في ترجمتها إلى أهداف لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، افتتح قائد ريـال مدريد سيرجيو راموس التسجيل لفريقه في الدقيقة 52 بعد استقباله كرة عرضية من ضربة حرة مباشرة نفذها توني كروس، واستقبلها «راموس» برأسية سكنت الشباك.
واستطاع ديبورتيفو ألافيس العودة في اللقاء بعد حصوله على ركلة جزاء، ليعادل بها لوكاس بيريز النتيجة في الدقيقة 65.
وفي الدقيقة 69، أعاد داني كارفخال التقدم للميرنجي، بعد كرة عرضية أرسلها بنفسه من الجهة اليمنى استقبلها إيسكو برأسه إلا أن حارس ألافيس تصدى لها لترتطم بالقائم وترتد على خط مرماه، حيث تابعها «كارفخال» وأودعها الشباك بسهولة.
ورغم بعض المحاولات الخطيرة، لم ينجح ألافيس في التعادل، فيما أهدر البديل فيدي فالفيردي انفرادًا تامًا بحارس المرمى في الثواني الأخيرة من اللقاء إذ سدد الكرة بغرابة بجوار القائم الأيمن للحارس، لينتهي اللقاء بفوز ريـال مدريد بهدفين لهدف واحد.
وبذلك، رفع ريـال مدريد رصيده إلى 31 من 14 مباراة في الصدارة مؤقتًا مع بقاء مباراة مؤجلة له أمام برشلونة.
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