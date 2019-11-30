شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام برايتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود النجم المصري محمد صلاح تشكيل فريقه ليفربول لمباراة برايتون، التي تقام على ملعب أنفيلد في إطار الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء التشكيل كالآتي:

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