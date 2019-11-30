شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019 يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون اليوم بث مباشر وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: حراسة المرمى: أليسون Advertisements الدفاع: فان دايك، لوفرين، روبرتسون، أرنولد الوسط: فينالدوم، هندرسون، تشامبرلين الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو. ويحتل ليفربول صداراة الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة. مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.