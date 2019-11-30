مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل إمام نيوكاسل في البريميرليج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019 محمد الدمتناوي انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي مانشستر سيتي ونيوكاسل، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

افتتح التسجيل رحيم ستيرلنج لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 22 من الشوط الأول. Advertisements وبعدها بثلاث دقائق فقط، تمكن نيوكاسل من تعديل النتيجة، عن طريق اللاعب جيترو ويليامز. وفي الدقيقة 82 من الشوط الثاني تمكن دي بروين من إضافة الهدف الثاني لمانشستر سيتي. قبل أن يتعادل نيوكاسل عن طريق جونجو شيلفي في الدقيقة 88 من عمر اللقاء. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 29 يحتل بها المركز الثاني ، بينما يحتل نيوكاسل المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.

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